Trump baalt van knielende honkballers

De Amerikaanse president Donald Trump vindt het maar niets, al die knielende sporters. Trump zag maandagavond op tv hoe manager Gabe Kapler van honkbalclub San Francisco Giants en een paar van de spelers allemaal op één knie gingen zitten toen het volkslied werd gespeeld. De Giants speelden in een leeg stadion een oefenwedstrijd tegen Oakland Athletics, in de aanloop naar het nieuwe seizoen in de Major League.

“Ik kijk uit naar live sport. Maar steeds als ik een speler zie knielen tijdens het volkslied, een teken van geen respect voor ons land en onze vlag, dan is de wedstrijd voor mij alweer voorbij”, schreef Trump op Twitter.

American footballer Colin Kaepernick was in 2016 de eerste sporter die, als protest tegen racisme en politiegeweld tegen zwarte Amerikanen, besloot om te knielen tijdens het Amerikaanse volkslied. De afgelopen weken werd deze vorm van protest wereldwijd overgenomen, naar aanleiding van de dood van George Floyd. Zo knielen voor iedere race de meeste coureurs in de Formule 1 en ook in de al hervatte Amerikaanse voetbalcompetities gebeurt dat op grote schaal. Volgende week worden ook protesten verwacht bij de hervatting van de basketbalcompetitie NBA.