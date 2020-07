Wielrenner De Gendt nog twee jaar bij Lotto-Soudal

Wielrenner Thomas De Gendt rijdt nog zeker twee jaar in de kleuren van Lotto-Soudal. De 33-jarige Belg, bekend om zijn lange ontsnappingen en ritwinnaar in de drie grote rondes, heeft zijn contract bij het Belgische team verlengd tot eind 2022.

“Het was geen moeilijke keuze”, liet De Gendt vanuit een trainingskamp in de Vogezen weten. “Lotto-Soudal kent me en geeft me de vrijheid die ik nodig heb, de vrijheid die andere teams me wellicht niet kunnen geven.”

De Gendt won vorig jaar na een lange ontsnapping de Tourrit naar Saint-Étienne. Drie jaar eerder was hij in de Tour al de beste geweest op de Mont Ventoux. In de Ronde van Italië maakte hij in 2012 naam met etappewinst op de Stelvio en de derde plaats in het eindklassement. De Gendt reed toen voor het Nederlandse Vacansoleil-DCM. In de Vuelta won hij een rit in 2017 en een jaar later de bergtrui. Hij rijdt sinds 2015 voor Lotto-Soudal.

“Mijn persoonlijke droom blijft wel een rit gewonnen te hebben in de tien grootste rittenkoersen. Ik won al in Catalonië, Zwitserland, Romandië, Parijs-Nice en de Dauphiné. Ik mis alleen nog de Tirreno en Baskenland. Dat zit er niet in voor 2020, maar ik heb nog enkele jaren te gaan.”