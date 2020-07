Atlete Hassan neemt verloren atletiekjaar voor lief

Sifan Hassan beschouwt dit atletiekjaar als verloren, maar de tweevoudig wereldkampioene én Sportvrouw van het Jaar maalt er niet om. “Het is goed om eens helemaal tot rust te komen en het lichaam te laten herstellen van de afgelopen zware jaren. Ik ben nu heel ontspannen en heb meer energie”, vertelt de 27-jarige atlete, die na vijf maanden min of meer gedwongen toeven in haar geboorteland Ethiopië een paar dagen op sportcentrum Papendal verblijft.

Haar grote doel voor dit jaar waren de Olympische Spelen in Tokio. Ze wilde er vlammen op de 5000 en 10.000 meter. “Toen het besluit viel dat Tokio vanwege corona niet doorging, heb ik het drie weken moeilijk gehad. Maar er was niks aan te doen en ik heb het geaccepteerd. Achteraf denk ik dat het me niet eens zo slecht uitkomt, want met name de WK vorig jaar in Doha waren heel zwaar. Ik heb gemerkt dat lichaam en geest rust nodig hadden; ik was veel te gestrest.”

Hassan zat in Ethiopië toen het virus uitbrak. Ze heeft geprobeerd naar de Verenigde Staten te reizen, waar ze haar vaste trainingsplek heeft in Beaverton, maar het is haar tot op de dag van vandaag niet gelukt een visum te krijgen. “Nu wil ik niet naar Amerika omdat het daar nu heel erg is met het coronavirus. Het is voor mij beter in Europa te zijn. Over twee dagen vertrek in naar Sankt Moritz in Zwitserland en daar ga ik de komende maanden opbouwen”, aldus Hassan.

Want van trainen is de afgelopen maanden weinig terechtgekomen, bekent ze. “In Ethiopië heb ik na de uitbraak van het virus drie weken binnen gezeten. Er was een lockdown. Ik ging ook niet naar buiten met een mondkapje op. Ik ben ook heel voorzichtig geweest, want het virus zorgt voor longproblemen en daar was ik heel bang voor.”

De laatste twee maanden heeft ze wel weer kunnen trainen, vaak samen met Yomif Kejelcha, een van de grootste Ethiopische hardlooptalenten. “Ik heb niet echt hard getraind. Ik was gewend om twee keer per dag te trainen, in de coronapauze trainde ik één keer per dag of soms helemaal niet. Ik heb wel via de telefoon en whatsapp steeds contact gehouden met mijn nieuwe coach Tim Rowberry. Hij schrijft mijn trainingsprogramma, maar was niet bij mij. Ik neem nu ook meer verantwoordelijkheid en denk mee met hem over mijn trainingen.”

Hassan verkeert verre van in topvorm, maar ze is als regerend wereldkampioene op de 1500 en 10.000 meter wel aangekondigd als een van de sterren die op 14 augustus acte de presence geven op de Diamond Leaguemeeting in Monaco. Ze neemt het op de 5000 meter op tegen onder anderen de Keniaanse wereldkampioene Hellen Obiri. “Ik zal wel zien wat het wordt. Andere hardloopsters zijn wel in topvorm, ik niet. Het maakt me niet uit; ik wil vooral weer voelen hoe het is om een wedstrijd te lopen, er een beetje inkomen.”