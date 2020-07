Basketballers Clippers zijn guard Beverley even kwijt

Guard Patrick Beverley heeft het trainingskamp van Los Angeles Clippers moeten verlaten vanwege “dringende persoonlijke zaken”. De Clippers bereiden zich, net als de andere teams uit de Amerikaanse profcompetitie NBA, op een besloten complex nabij Orlando voor op het vervolg van het seizoen. De competitie wordt vanaf 30 juli uitgespeeld achter gesloten deuren.

Beverley wil weer snel terugkeren op het Walt Disney World Resort, maar het is niet duidelijk of hij al weer beschikbaar is wanneer de Clippers op 30 juli het seizoen hervatten tegen stadgenoot Lakers. Wanneer hij zich ook de komende dagen laat testen op het coronavirus en de uitslagen negatief blijven mag hij zich na een quarantaineperiode van vier dagen weer bij zijn team melden. Kan Beverley bij terugkeer geen testresultaten overleggen dat zal hij twee weken in quarantaine moeten.

Vrijdag verliet zijn teamgenoot Montrezl Harrell ook al het complex in Florida vanwege een “spoedeisende familiezaak”.