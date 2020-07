Darter Van der Voort overtuigend naar kwartfinale World Matchplay

Darter Vincent van der Voort heeft de kwartfinales bereikt op de World Matchplay in Milton Keynes. De 44-jarige Noord-Hollander maakte indruk tegen de als zevende geplaatste Noord-Ier Daryl Gurney. Hij won met 11-5.

Van der Voort liep snel uit naar een 5-0-voorsprong. Ook na de pauze wist hij vooral zijn hoge gemiddelde bij het uitgooien vast te houden en liep uit naar 10-3. Het gemiddelde met drie pijlen was met 97,67 niet heel veel hoger dan dat van Gurney (93,79). Die miste vooral in het begin van de partij echter veel meer darts op de dubbels.

De darter had in de eerste ronde van het toernooi ook al verrast door de als tiende Engelsman Dave Chisnall uit te schakelen. Van der Voort, de nummer 33 van de mondiale lijst, won met 10-6 en pakte de laatste vijf legs op rij.

De World Matchplay wordt vanwege het coronavirus niet zoals gebruikelijk in Blackpool gespeeld, maar in Milton Keynes. Er is bij het eerste grote toernooi sinds de coronastop geen publiek aanwezig. De winnaar van de finale, die zondag wordt gespeeld, ontvangt een bedrag van circa 165.000 euro.