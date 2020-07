‘FC Utrecht en AZ openen seizoen op een zaterdagmiddag’

Het nieuwe Eredivisie-seizoen trapt op zaterdag 12 september om 16.30 uur af met een duel tussen FC Utrecht en AZ. Dat staat in het conceptprogramma dat de KNVB woensdag presenteert en De Telegraaf heeft ingezien. De krant spreekt van een “pikante start”, omdat beide clubs zich gedupeerd voelden na het voortijdig beëindigen van het afgelopen seizoen vanwege de coronacrisis.

De KNVB kiest er volgens De Telegraaf voor om alleen de planning voor de duels in de 21 speelronden tot de winterstop bekend te maken. De topduels tussen Ajax, AZ, PSV en Feyenoord worden zo laat mogelijk in het seizoen gespeeld in de hoop dat er dan weer in volle stadions kan worden gespeeld. Verder bestaan de play-offs om promotie/degradatie en Europees voetbal uit één wedstrijd in plaats van twee duels. Dat is vanwege het EK volgend jaar zomer.

De KNVB gaf Ajax, tot ongenoegen van AZ, na afloop van vorig seizoen het beste ticket voor de Champions League. Beide clubs hadden evenveel punten, maar het doelsaldo van Ajax was beter. AZ won dit seizoen echter beide duels met Ajax en claimt daarom meer recht te hebben op het beste Champions League-ticket.

FC Utrecht zag een startbewijs voor de voorronde van de Europa League aan zijn neus voorbijgaan. De club stond in de bekerfinale tegen Feyenoord, maar die ging niet door. Daarop besloot de KNVB dat het ticket zou worden verdeeld op basis van de ranglijst in het reguliere seizoen. FC Utrecht greep hiermee als nummer zes naast een ticket.