Ook voorwaardelijke gevangenisstraf dopingzondaar Preidler

Nadat hij eerder al voor vier jaar was geschorst wegens doping heeft een rechtbank in Innsbruck de Oostenrijkse wielrenner Georg Preidler ook bestraft met een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar. De rechter achtte Preidler, teamgenoot van Tom Dumoulin bij Sunweb toen die in 2017 de Giro won, schuldig aan sportieve fraude.

Preidler en zijn landgenoot Stefan Denifl behoorden tot de sporters die klant waren geweest bij de Duitse dopingarts Mark Schmidt, bij wie ze illegale bloedtransfusies ondergingen. Beiden werden vorige zomer voor vier jaar geschorst. De rechter legde Preidler ook een boete op van een kleine 3000 euro. De aanklagers beschuldigden Preidler van bloeddoping en het gebruik van groeihormonen en eisten daarbij een schadevergoeding van zo’n 280.000 euro. Daarin ging de rechter niet mee.