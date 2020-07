WK Ironman op Hawaï slaat editie 2020 over vanwege corona

Het WK Ironman op Hawaï is opnieuw uitgesteld vanwege de coronapandemie. De organisatie van de fameuze triatlon over de langste afstand had het evenement al verschoven van 10 oktober 2020 naar 6 februari 2021, maar zet nu ook een streep door die datum begin volgend jaar. De eerstvolgende editie is nu op 9 oktober 2021.

Het was de bedoeling volgend jaar twee WK’s te houden. Die in februari zou dan nog gelden als WK van 2020. Door de afgelasting komt er voor dit jaar dus geen winnaar op de erelijst. “We zijn heel erg ontgoocheld dat we voor het eerst in onze 43-jarige geschiedenis geen WK Ironman kunnen organiseren. Maar we gaan we er alles aan doen om van de volgende edities buitengewone wereldkampioenschappen te maken”, staat in een verklaring.

De organisatie somt op de website van het evenement een aantal redenen op waarom februari 2021 te vroeg komt. Ze verwijzen onder meer naar “de staat van de pandemie, grens- en reisbeperkingen, mogelijkheden voor atleten om zich te kwalificeren, onze missie om er een echt competitief WK van te maken, en ons verlangen om onze atleten en gastheren zoveel mogelijk voorbereidingstijd te gunnen”.

De Ironman op Hawaii bestaat uit 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen. Bij de mannen domineren de Duitse triatleten de laatste jaren. Sinds 2014 heeft er altijd een Duitser gewonnen. De 38-jarige Jan Frodeno werd vorig jaar voor de derde keer als wereldkampioen gehuldigd in Kailua-Kona.