Bokser Tyson terug in de ring tegen Jones jr.

Bokser Mike Tyson keert op 12 september terug in de ring voor een demonstratiewedstrijd tegen de meervoudige wereldkampioen Roy Jones junior. De 54-jarige voormalig wereldkampioen in het zwaargewicht neemt het dus niet op tegen zijn oude rivaal Evander Holyfield (57), maar tegen de 51-jarige oud-wereldkampioen Jones. De partij vindt plaats in de staat Californië, zo kondigt Tyson aan op de website van zijn project Mike Tyson’s Legends Only League.

Tyson geldt als een van de beste boksers ooit. Hij had de wereldtitels van de WBA, WBC en IBF in bezit en wist ze ook nog te prolongeren. Tyson zat ook jarenlang in de gevangenis vanwege verkrachting. Hij is inmiddels weer serieus in training. Jones jr. is eveneens meervoudig wereldkampioen, eerst in het licht zwaargewicht en later ook als zwaargewicht.

Dit voorjaar kwam naar buiten dat Tyson werkt aan een comeback. Hij zou terugkeren in de ring met zijn oude rivaal Evander Holyfield. Op social media circuleerden foto’s van een affiche waarop de twee Amerikaanse ex-wereldkampioenen bij de zwaargewichten staan afgebeeld, met als datum 11 juli en Diriyah in Saudi-Arabië als plaats van handeling. Ook Holyfield kondigde op Twitter zijn rentree in de boksring al aan. De ‘rematch’ tegen Tyson heeft echter nog niet plaatsgevonden.