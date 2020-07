Honkballer kampioen Nationals test positief op ‘Opening Day’

Vlak voor de openingswedstrijd van het seizoen in de Major League heeft honkballer Juan Soto van Washington Nationals positief getest op het coronavirus. De 21-jarige buitenvelder uit de Dominicaanse Republiek kan daardoor op ‘Opening Day’ niet meedoen tegen New York Yankees. Soto vertoont geen symptomen van Covid-19, maar is wel thuis in quarantaine gegaan.

“We doen maar alsof het ‘business as usual’ is, net als met blessures die ontstaan tijdens een seizoen”, zei manager Mike Rizzo. Soto mag weer aansluiten bij de selectie van de Nationals als hij twee keer negatief test. De jongeling sloeg vorig seizoen 34 homeruns in de Major League. Hij vierde zijn 21e verjaardag tijdens de World Series tegen Houston Astros, die de Nationals met 4-3 wonnen.

Het nieuwe seizoen zou in maart beginnen, maar werd als gevolg van de coronacrisis maanden uitgesteld. De reguliere competitie bestaat nu uit 60 in plaats van 162 wedstrijden. Publiek is voorlopig niet welkom in de stadions.