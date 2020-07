Keniaanse oud-wereldkampioen 1500 meter voorlopig geschorst

De Keniaanse atleet Elijah Manangoi, de wereldkampioen van 2017 op de 1500 meter, is voorlopig geschorst omdat hij drie dopingcontroles heeft gemist. De 27-jarige Manangoi was niet aanwezig op de plekken die hij vooraf had opgegeven. Drie overtredingen van de ‘whereabouts’ binnen een jaar kunnen tot een schorsing leiden.

Manangoi zegt in een verklaring geen verboden middelen te hebben gebruikt. “Mijn zaak heeft niets te maken met verboden middelen, ik ben altijd een ‘schone’ atleet geweest.”

Manangoi veroverde op de WK van 2017 in Londen de wereldtitel op de 1500 meter. Twee jaar eerder had hij in Peking op die afstand genoegen moeten nemen met zilver, achter zijn landgenoot Asbel Kiprop. Manangoi kon vorig jaar bij de WK in Doha zijn titel niet verdedigen vanwege een stressfractuur in een voet.

“Ik ging door de slechtste periode van mijn carrière, ik was boos vanwege mijn blessure. Dat had impact op alles op en naast de baan”, zegt de Keniaan. Volgens hem dateren z’n drie gemiste dopingcontroles allemaal van vorig jaar. “Ik weet precies om welke momenten het gaat.” Hij hoopt de AIU, de integriteitseenheid binnen de atletiek, te overtuigen van zijn onschuld.