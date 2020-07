Wereldkampioene Van Vleuten hervat seizoen met zege

Wereldkampioene Annemiek van Vleuten heeft de eerste wielerkoers van het hervatte seizoen op haar naam geschreven. De 37-jarige wielrenster van Mitchelton-Scott won de Spaanse wielerkoers Emakumeen Nafarroako Klasikoa, over 118 kilometer tussen Pamplona en Lekunberri, na een korte solo.

Van Vleuten achterhaalde samen met Anna van der Breggen in de laatste omloop de Spaanse Mavi Garcia, die alleen op kop lag. In de slotkilometers liet de wereldkampioene met een aanval haar concurrentes achter.

De vrouwenploeg van CCC-Liv, met boegbeeld Marianne Vos, had zich op het laatste moment teruggetrokken uit de Spaanse wielerkoers. “De gezondheidsrisico’s in de regio Navarra zijn te groot”, liet teammanager Eric van den Boom weten in een persverklaring. De ploeg maakte ook bezwaar dat sommige ploegen mogelijk geen verplichte coronatest hadden gedaan. Uiteindelijk gingen vijftien teams van start.