Atlete Bol maakt ook indruk in Bern

Atlete Femke Bol heeft ook bij wedstrijden in Bern indruk gemaakt. De 20-jarige Bol noteerde in Zwitserland op de 400 meter een tijd van 51,13 en daarmee was ze slechts 0,36 langzamer dan het Nederlands record van Lisanne de Witte. In 2018 zette De Witte in Berlijn het nationale record op haar naam met een tijd van 50,77.

Bol baarde zaterdag bij testwedstrijden op Papendal opzien door het Nederlands record op de 400 meter horden ruim te verbeteren. Ze kwam tot een tijd van 53,79 seconden en was daarmee ruim sneller dan Ester Goossens, die in 1998 54,62 liep.

Achter Bol was Lieke Klaver (21) in Bern met 51,39 ook snel. De Spaanse Aauri Bokesa was bijna een seconde langzamer dan Klaver.