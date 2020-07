Chef de mission Vergeer klaar met behandelingen borstkanker

Esther Vergeer heeft alle behandelingen tegen borstkanker achter de rug en is er klaar voor om haar werk als chef de mission van het Nederlands paralympisch team weer helemaal op te pakken. Dat meldt de voormalige rolstoeltennisster op de website van haar management.

“Alle behandelingen zijn inmiddels achter de rug, ik heb het laatste gesprek gehad met de arts en het is klaar. Letterlijk en figuurlijk”, meldt de 39-jarige Vergeer, bij wie begin dit jaar borstkanker werd geconstateerd. Ze bleef ondanks haar ziekte wel de eindverantwoordelijke voor de paralympische ploeg, maar liet zich vervangen door oud-schaatskampioene Marianne Timmer.

“Natuurlijk is het een pittige tijd geweest, vooral de chemotherapie was vaak zwaar. Vanuit m’n topsportleven was ik gelukkig wel gewend om heel pragmatisch en stap voor stap te werken. Die ‘mindset’ is me de afgelopen periode heel goed van pas gekomen: afvinken wat ik kon afvinken en steeds de positieve tussenstanden vieren.”

Vergeer maakte bij de Paralympische Spelen van 2018 in Pyeongchang haar debuut als chef de mission. Zelf veroverde ze in haar carrière zeven paralympische titels. Ze staat de popelen om weer aan de slag te gaan. “Ik ben vooral weer helemaal klaar om mijn werkzaamheden voor TeamNL, mijn Foundation en het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament weer volledig op te pakken.”

Vergeer is vrijdag ook aanwezig op Papendal bij een persbijeenkomst, waar ze samen met chef de mission Pieter van den Hoogenband ingaat op de voorbereidingen voor de Olympische en Paralympische Spelen over een jaar in Tokio.