Fans weer welkom bij voetbal en honkbal in Zuid-Korea

In Zuid-Korea zijn fans in het stadion weer welkom bij voetbal- en honkbalwedstrijden, zij het in beperkte mate. De regering heeft toestemming gegeven aan de clubs om 10 procent van de bezoekerscapaciteit te gaan benutten. Deze goedkeuring is onderdeel van een aantal aanpassingen in het beleid tegen het coronavirus.

De voetbal- en honkbalcompetities gingen in Zuid-Korea in mei achter gesloten deuren van start met een vertraging van ruim een maand vanwege de pandemie. Vanaf zondag mag er weer publiek aanwezig zijn bij de honkbalwedstrijden. De voetbalclubs kunnen per 1 augustus weer op enige bezoekers in het stadion rekenen.

De Nederlandse spits Lars Veldwijk speelt in Zuid-Korea op het tweede profniveau bij Suwon FC.