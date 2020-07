Formule 1 terug op Duitse Nürburgring, geen races in Amerika

De terugkeer van de Formule 1 op het Duitse circuit Nürburgring is bezegeld. Het management van de Formule 1 heeft aangkondigd dat op 11 oktober een race wordt gehouden die meetelt voor het wereldkampioenschap onder de naam Grote Prijs van de Eifel.

De koningklasse voegt nog twee races toen aan de noodkalender. Zo is het ook zeker dat Portugal na een afwezigheid van ruim 20 jaar weer een Formule 1-race houdt. Op 25 oktober is het circuit van Portimão gastheer van de Grote Prijs van Portugal. En op 1 november gaat het racecircus weer naar Italië voor de Grote Prijs van Emilia Romagna op het circuit van Imola.

De Formule 1 heeft vrijdag ook moeten besluiten dit jaar af te zien van races op het Amerikaanse continent, omdat de uitbraak van het coronavirus in Noord-, Midden en Zuid-Amerika te zorgelijk is. Dat betekent dat er dit jaar geen races zullen zijn in Canada, de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië.