‘Formule 1 terug op Duitse Nürburgring’

De terugkeer van de Formule 1 op het Duitse circuit Nürburgring lijkt bezegeld. Diverse media melden dat er op 11 oktober een race wordt gehouden die meetelt voor het wereldkampioenschap. Volgens een goed ingevoerde autosportsite krijgt de race de naam Grote Prijs van de Eifel.

Een woordvoerder van het circuit bevestigde donderdag al dat er gesprekken gaande waren met het management van de Formule 1. Sinds 2014 ontbreekt de Nürburgring vanwege de hoge financiële lasten. Sebastian Vettel was in 2013 de laatste winnaar van de race op het beroemde circuit.

Vorig jaar was Grote Prijs van Duitsland op Hockenheim. Dat circuit was ook in beeld voor een race op de vanwege de coronapandemie aangepaste kalender, maar gaf donderdag te kennen dat een Formule 1-race voor dit jaar niet haalbaar is.

Volgens autosportmedia wordt de noodkalender van de Formule 1 ook aangevuld met races op het circuit van Portimão in Portugal op 25 oktober en Imola in Italië op 1 november. Naar verluidt ziet de koningsklasse af van races op het Amerikaanse continent, omdat de uitbraak van het coronavirus nog zorgelijk is. Dat betekent dat er dit jaar geen races zullen zijn in Canada, de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië.