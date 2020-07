Hendriks wil snel duidelijkheid over kwalificatie Spelen

De onzekerheid over het internationale wedstrijdschema baart Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, zorgen. “De sporters gaan er goed mee om, maar ik hoop dat er vanuit het IOC snel duidelijkheid komt hoe de resterende kwalificatietoernooien eruit gaan zien”, zei Hendriks tijdens een bijeenkomst op Papendal op de dag dat de Olympische Spelen in Tokio normaal gesproken waren begonnen. Het coronavirus zorgde voor uitstel met een jaar.

In tal van sporten moeten er nog mondiale toernooien plaatsvinden waarop sporters zich kunnen kwalificeren voor de Spelen. “Probleem is dat die pas kunnen worden gehouden als de kansen voor iedereen gelijk zijn, als iedereen er ook naartoe kan reizen”, vertelde Hendriks. “Het IOC zal zich daar snel over moeten uitspreken en eigenlijk ook met een alternatief moeten komen.”

Vragen zijn er genoeg, erkent Hendriks. “We kennen alle scenario’s: Spelen zonder publiek of opnieuw uitstel, dat zal in ieder geval niet gebeuren. Daarover is het IOC duidelijk. Spelen met alleen Japanse toeschouwers is een optie. Maar er zijn zo veel onzekerheden: is er een vaccin of niet, is het virus misschien uitgedoofd?”

Maar ook als de Spelen eenmaal doorgaan houden de vragen niet op. Hendriks: “Kun je als sporter bij een openingsceremonie zijn? Kunnen sporters samen eten in een eetzaal? En als Tokio niet doorgaat, dan kun je naar onze mening ook een streep halen door de Winterspelen van Peking in 2022.”