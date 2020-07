Honkballers Washington Nationals starten met verlies

De honkballers van Washington Nationals zijn met een nederlaag begonnen aan het nieuwe seizoen in de Major League. De titelverdediger verloor op eigen veld achter gesloten deuren van New York Yankees: 1-4. De arbitrage moest het openingsduel wegens regen en onweer tijdens de zesde inning afbreken. Na een pauze van bijna twee uur werd het duel officieel gestaakt en was de eindstand definitief.

Bij de Nationals ontbrak sterspeler Juan Soto. Hij werd in de aanloop naar de eerste wedstrijd positief getest op het coronavirus. Hij verblijft momenteel in thuisisolatie.

Anthony Fauci, de directeur van het nationaal Instituut voor Allergieƫn en Infectieziekten in de Verenigde Staten, mocht de eerste, ceremoniƫle bal gooien. Dat deed de 79-jarige topadviseur van president Donald Trump in een shirt van de Nationals en met een mondmasker op. Fauci, een groot fan van de kampioen uit Washington, slaagde er niet in de bal in de handen van de dienstdoende catcher Sean Doolittle te werpen.

In de andere wedstrijd van de eerste speelavond in de MLB wonnen de Los Angeles Dodgers op eigen veld met 8-1 van de San Francisco Giants.