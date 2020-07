Roeisters vier-zonder in zelfde samenstelling naar EK

De roeisters van de vier-zonder treden op de EK in het Poolse Poznan in dezelfde samenstelling aan als vorig jaar tijdens de WK. In de dubbelvier is Sophie Souwer vervangen door Laila Youssifou. De dubbeltwee en lichte dubbeltwee zijn ongewijzigd.

“De EK worden de eerste echte wedstrijden sinds de wereldkampioenschappen in augustus van 2019. Ik weet wel zeker dat iedereen hier enorm naar uitkijkt. Het wordt een mooie eerste stap richting Tokio”, aldus bondscoach Josy Verdonkschot.

De vrouwenselectie vertrekt eind september naar Italië voor het laatste deel van de voorbereiding op de EK, die van 9 tot en met 11 oktober plaatsvinden. Op 31 juli volgt het definitieve besluit over het al dan niet doorgaan van het evenement.

De Nederlandse vier-zonder moest vorig jaar op de WK in Oostenrijk Australië voor zich dulden.