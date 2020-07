Speculeren over niet doorgaan Spelen taboe op Papendal

Natuurlijk beseft Maurits Hendriks dat het doorgaan van de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio ook volgend jaar onzeker is. De wereldwijde situatie rond het coronavirus is verre van stabiel. “Maar ik blijf ver weg van speculatie”, zei de technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF vrijdag op Papendal. “De Spelen gaan door totdat ze niet doorgaan. Dat is voor ons en voor de sporters de enige manier om ernaar te kijken.”

Op de dag dat de Spelen in Japan normaal gesproken waren begonnen, werden de media op het nationale sportcentrum bijgepraat door Hendriks en de twee chefs de mission, Pieter van den Hoogenband en Esther Vergeer. Van den Hoogenband stelde tevreden vast dat de organisatie in Japan in ieder geval de meest essentiële zaken voor elkaar heeft. “Het atletendorp en de venues, de stadions, liggen ook voor volgend jaar vast.” En Vergeer, verantwoordelijk voor de Paralympische Spelen, roemde de manier waarop sporters en coaches de afgelopen maanden hadden doorgewerkt. “Het is mooi om te zien dat sporters er soms zelfs beter uitkomen. Daar putten we energie uit.”

De voormalig rolstoeltennisster kon bovendien melden dat ze “klaar en gezond” is na behandelingen tegen borstkanker. “Ik ben dus ook klaar om vooruit te kijken.” Beide chefs de mission hadden de afgelopen maanden veel contact met sporters en coaches en zagen na de teleurstelling over het uitstel toch snel nieuw elan. Vergeer: “Er was eerst even een moment van rust, maar daarna voelde ik bij veel sporters de focus terugkeren. Ze hebben 365 dagen extra, dat moet je zien als een nieuwe kans.”

Natuurlijk waren er ook sporters die twijfelden. Van den Hoogenband: “Net als ik toen ik 30 was en al een kindje had. Dan moet je keuzes maken. Ga je door of niet?” Vergeer zag de worsteling ook. “Sporters die zich afvroegen: kan ik het volgend jaar nog? Is het financieel haalbaar? Dan waren wij vooral een luisterend oor.” Of, zoals Van den Hoogenband de ook aanwezige baansprinter Harrie Lavreysen als voorbeeld stelde: “Harrie gaat door mijn aanwezigheid niet harder fietsen. Hij redeneert: ik kan volgend jaar beter zijn. Met die gedachte kun je anderen weer inspireren.”

Hendriks was vooral enthousiast omdat hij zag “dat iedereen een plan klaar heeft”. De technisch directeur loopt wel tegen tal van problemen aan. “Onzekerheid over kwalificatiemogelijkheden, de aandacht die ook al besteed moet worden aan sporters die zich richten op Parijs 2024, de extra kosten.” Maar Hendriks voelt ook meer verbondenheid tussen alle sporters van TeamNL en ziet het extra jaar als een tijd om nog beter te worden. “Als het winst oplevert, dan is het een cadeautje.”