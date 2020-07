Van Vleuten ook de sterkste in Clasica Femenina Navarra

Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft ook Clasica Femenina Navarra op haar naam geschreven. De regerend wereldkampioene was donderdag ook al de beste in Emakumeen Nafarroako Klasikoa, de eerste koers na de uitbraak van het coronavirus.

Tijdens de tweede editie van Clasica Femenina Navarra, een wedstrijd over ruim 122 kilometer, liet de 37-jarige Van Vleuten de Italiaanse Elisa Longo Borghini ruim een minuut achter zich.

Van Vleuten, in dienst van Mitchelton-Scott, is in 2020 nog ongeslagen. Ze zegevierde begin dit jaar ook al in Omloop Het Nieuwsblad, haar eerste wedstrijd van het in de war geschopte wielerseizoen.

Ellen van Dijk werd 14e en Anna van der Breggen 23e.