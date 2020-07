Wereldkampioen Márquez slaat trainingen op Jerez nog over

Motorracer Marc Márquez slaat vrijdag de twee vrije trainingen over bij de Grote Prijs van Andalusië op het circuit van Jerez. De regerend wereldkampioen in de MotoGP geeft zijn gebroken arm nog een extra dagje rust. Hij wil zaterdag wel starten in de derde vrije training, meldt zijn team Repsol Honda.

Márquez staat voor een wonderbaarlijk snelle rentree na zijn zware val afgelopen zondag tijdens de Grote Prijs van Spanje, de eerste race van het uitgestelde seizoen. De achtvoudig wereldkampioen brak daarbij zijn rechter bovenarm. Hij onderging dinsdag een operatie in Barcelona en kreeg donderdag toestemming van de artsen om mee te doen aan de tweede race van het seizoen op het circuit van Jerez.