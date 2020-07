Baanrenner Lavreysen zoekt prikkel noodgedwongen in krachthonk

Hij was nu in Tokio geweest, als topfavoriet voor sprintgoud. Maar die gedachte komt, zegt baanwielrenner Harrie Lavreysen, eigenlijk amper in hem op. Ja, als hij zijn agenda inkijkt. Daar staan de data waarop de drievoudig wereldkampioen op de Olympische Spelen hetzelfde kunstje wilde flikken als vroeg in dit jaar bij de WK in Berlijn. Lavreysen schakelde snel. “Ik zie het nu als een kans. Ik ben pas 23 en kan volgend jaar nog beter zijn.”

Lavreysen meldde zich vrijdag met vriendin Noor op Papendal waar NOC*NSF een bijeenkomst hield op de dag dat in Tokio de openingsceremonie had moeten plaatsvinden. Het coronavirus verhinderde dat. Na de WK was de Brabander nog een weekendje met zijn vriendin in Praag geweest. Op het moment dat hij de training wilde hervatten ging alles op slot. Niet veel later gevolgd door het bericht dat de Spelen niet doorgingen. “Eerst was het iets onwerkelijks. Toen we nog met de WK bezig waren konden we ons niet voorstellen dat zo iets niet door kan gaan. Maar uiteindelijk zag je het wel aankomen.”

Lavreysen wacht af of er nog serieuze wedstrijden volgen tot de volgende zomer. De internationale wielrenunie UCI had net de seizoensopbouw drastisch omgegooid, waardoor het WK vanaf volgend jaar in het najaar is. Een mogelijk EK dit jaar in Bulgarije is hoogst onzeker. “Ik zie het er eerlijk gezegd niet van komen. Komend voorjaar is dat misschien nog een optie. Of een interland rijden, tegen de Duitsers bijvoorbeeld. Feit is dat we wedstrijden missen, die vaak net die prikkel geven om alles perfect te doen; van eten, trainen tot slapen. En die ook de mogelijkheid bieden om je tegenstanders te observeren. Ik ben niet iemand die op internet gaat uitpluizen wat ze allemaal aan het doen zijn.”

Hij heeft nog het geluk dat hij dagelijks zijn grootste concurrent treft, Jeffrey Hoogland. “Maar op tactiek in wedstrijden kun je niet echt trainen. Nu kun je vooral nog doorwerken in het krachthonk, nog sterker worden zonder dat een piekmoment die opbouw onderbreekt.”

Ondertussen pikte Lavreysen ook nog zijn studie bedrijfskunde aan de open universiteit op. “Je moet je tijd goed benutten. Ik focus me alleen op de dingen die wel kunnen. Het enige waar je voor moet oppassen is dat het rondjes fietsen op de baan in Apeldoorn geen sleur wordt nu je de wedstrijden en trainingskampen mist. Daarom is het goed dat ik nu even vakantie heb, een week, en erna twee weken niet op de baan train. Om zin te houden.”