Honkbalcoach Meulens debuteert met zege bij New York Mets

De Amerikaanse honkbalclub New York Mets heeft het debuut op de bank van coach Hensley Meulens opgeluisterd met een overwinning. De Mets versloegen Atlanta Braves tijdens de eerste volledige speeldag in de Major League met 1-0. De 34-jarige Cubaan Yoenis Céspedes, na twee jaar met daarin drie operaties terug in de MLB, sloeg de bal in de zevende inning over de hekken voor een homerun.

Meulens werkte jarenlang in de Major League bij San Francisco Giants, waarmee hij in 2010, 2012 en 2014 de World Series won. De 53-jarige Antilliaan, bij grote toernooien werkzaam als bondscoach van Oranje, was eerst de zogeheten ‘hitting coach’ en promoveerde later tot ‘bench coach’. Ook bij de Mets fungeert Meulens als eerste assistent van de manager, Luis Rojas. Meulens zou eigenlijk assistent worden van de als hoofdtrainer debuterende Carlos Beltrán, maar die moest begin dit jaar alweer vertrekken uit New York vanwege zijn rol in het spionageschandaal bij Houston Astros.

Met een mondkapje op sloeg Didi Gregorius bij z’n officiële debuut voor Philadelphia Phillies direct een homerun en liep hij nog een punt binnen. Toch kon de geboren Amsterdammer, die na jaren bij New York Yankees is overgestapt naar de Phillies, daarmee niet voorkomen dat zijn nieuwe club verloor van Miami Marlins: 2-5.

Xander Bogaerts boekte met Boston Red Sox wel een royale zege op Baltimore Orioles: 13-2. De 27-jarige Arubaan, ook international van Oranje, sloeg een ploeggenoot binnen en haalde zelf ook een keer de thuisplaat. Jurickson Profar haalde eveneens twee punten binnen voor San Diego Padres tegen Arizona Diamondbacks: 7-2.