Dimitri Van den Bergh heeft het World Matchplay in Milton Keynes gewonnen. De 26-jarige Belgische darter was in de finale met 18-10 te sterk voor de Schot Gary Anderson, de wereldkampioen van 2015 en 2016.

Het World Matchplay vormt samen met het WK en de Premier League de ‘Triple Crown’, het zijn de drie meest prestigieuze toernooien. Als toernooiwinnaar krijgt Van den Bergh 150.000 pond (165.000 euro).

De Nederlander Vincent van der Voort strandde vrijdag in de kwartfinales.