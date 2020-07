Gregorius met Phillies nu wel te sterk voor Marlins

Ook in zijn tweede duel voor de Philadelphia Phillies was honkballer Didi Gregorius goed voor een homerun. Ditmaal droeg het wel bij aan een overwinning op Miami Marlins, dat met 7-1 werd verslagen. Zondag staan beide ploegen in het openingsweekeinde van de Amerikaanse competitie MLB voor de derde en laatste keer tegenover elkaar.

Vrijdag verloren de Phillies ng met 5-2 maar een dag later waren twee homeruns van Phil Gosselin, een van de van de New York Yankees overgekomen Gregorius en een van J.T. Realmuto voldoende om het verschil te maken. Daarbij had pitcher Zack Wheeler bij zijn debuut voor de Phillies een fors aandeel in de zeven innings dat hij op de werpheuvel stond.