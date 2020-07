Oostenrijkse renner Mühlberger wint Ronde van Sibiu

De Oostenrijkse wielrenner Gregor Mühlberger heeft de Ronde van Sibiu op zijn naam gebracht. De renner van BORA-hansgrohe maakte zondag in Roemenië het verschil in de individuele tijdrit, die hij met overmacht wist te winnen. Hij hield al zijn concurrenten ruim een minuut achter zich.

De tijdrit op zondag werd later op de dag gevolgd door een etappe over 109 kilometer, die werd gewonnen door de Duitse sprinter Pascal Ackermann. De ploeggenoot van Mühlberger was ook al de sterkste in de tweede etappe.

De Nederlander Adne van Engelen van Bike Aid werd veertiende in het algemeen klassement.