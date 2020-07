Van Vleuten troeft Van der Breggen af en wint weer

Annemiek van Vleuten heeft ook de vierde wielerwedstrijd waar ze dit jaar aan de start is verschenen, gewonnen. De regerend wereldkampioen van Mitchelton-Scott troefde in Durango-Durango Emakumeen Saria, een eendaagse koers over 113 kilometer, landgenote Anna van der Breggen af. Van der Breggen werd tweede op 18 seconden.

Van Vleuten (37) is ijzersterk uit de coronapauze gekomen. Donderdag schreef ze Emakumeen Nafarroako Klasikoa op haar naam en een dag later was ze ook de beste in Clasica Femenina Navarra.

Achter de twee Nederlandse rensters werd de Italiaanse Elisa Longo Borghini derde. Ellen van Dijk kwam als zevende over de finish.