Gymnastiekunie deze week in gesprek met turntrainers

De leiding van gymnastiekunie KNGU gaat deze week in gesprek met turntrainers Vincent Wevers en Gerben Wiersma. Dat gebeurt naar aanleiding van het verhaal van oud-turnster Joy Goedkoop. Zij vertelde tijdens haar loopbaan onder meer te zijn geschopt en geslagen door Wevers.

“De KNGU gaat voor een veilig sportklimaat. Al langere tijd roept de sportbond sporters op om misstanden te melden. Want alleen met concrete meldingen kan de onderste steen boven komen”, aldus de gymnastiekunie in een verklaring. “Iedere melding zal worden opgevolgd door grondig en zorgvuldig onderzoek. Dat geldt ook voor de aantijgingen van Joy Goedkoop in de uitzending van Studio Sport van zondagavond aan het adres van twee coaches die momenteel in dienst zijn van de KNGU. Nog deze week zullen daarover de eerste gesprekken met betrokkenen plaatsvinden.”