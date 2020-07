Ook Vlaamse (oud)-turnsters getuigen over misbruik coaches

Ook in België komen steeds meer turnsters en oud-turnsters naar buiten met getuigenissen over verbale en fysieke intimidatie door coaches. Sportzender Sporza publiceerde de verhalen van Dorien Motten, Gaëlle Mys en Laura Waem en die komen overeen met die van de Nederlandse gymnastes die de afgelopen dagen hun verhaal deden. Er is sprake van vernederingen, pesterijen en intimidatie. Volgens Sporza is de biecht van de Nederlandse turncoach Gerrit Beltman de aanleiding voor de vrouwen om de wantoestanden te openbaren.

“Er was heel veel intimidatie en heel erge pesterijen. Ik ben elke dag wenend naar huis gereden”, vertelde Mys, die meedeed aan drie Olympische Spelen. “Op een bepaald moment dacht ik: als ik nu tegen een boom rijd, zal ze weten dat dit haar schuld is. Dat ging dus heel ver.”

Motten, die nog altijd actief is, deed haar relaas op Instagram. “Tijdens mijn periode als lid van de nationale ploeg werd ik vernederd, geïntimideerd en gepest. Elke dag kreeg ik te horen dat ik waardeloos was, dat ik lui en dik was en dat ik nooit wat zou bereiken.”

Oud-turnster Waem vindt dat de Vlaamse gymfederatie en de huidige trainers hun excuses moeten maken voor de misstanden.