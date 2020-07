Tennisster Kerber weer terug bij oude coach

De Duitse tennisster Angelique Kerber keert weer terug onder de hoede van coach Torben Beltz. De 32-jarige Kerber werkte eerder al in drie periodes samen met Beltz. Onder zijn leiding beleefde ze in 2016 haar grootste successen, met winst van de Australian Open en US Open. Kerber pakte dat jaar ook zilver op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en ze bereikte de eindstrijd van de WTA Finals.

De Duitse sloot 2016 af als nummer 1 van de wereld. Het seizoen daarop verliep echter teleurstellend. Kerber won geen enkel toernooi en viel aan het einde van het jaar zelfs buiten de top 20. De Duitse brak met Beltz en ging verder met de Belgische toptrainer Wim Fisette. Die samenwerking duurde ook niet lang, al won Kerber met Fisette als haar coach wel Wimbledon.

Kerber, momenteel 21e op de wereldranglijst, liet zich tot voor kort begeleiden door haar landgenoot Dieter Kindlmann. Met Beltz hoopt ze haar oude vorm te hervinden als de WTA Tour volgende maand weer wordt hervat.