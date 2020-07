Wielerkoers Ladies Tour afgelast wegens ‘toenemende onzekerheid’

De Boels Ladies Tour, de enige etappekoers voor vrouwen uit de UCI Women’s WorldTour in de Benelux, gaat dit jaar niet door. De wedstrijd zou van 1 tot en met 6 september worden verreden. Het is volgens de organisatie onmogelijk om het verantwoord doorgaan van dit evenement te kunnen garanderen.

“Het weer recent oplaaien van het virus op verschillende plekken in Europa speelt mee in het besluit en ook de cijfers in Nederland hebben een negatieve lijn. Hiermee wordt de onzekerheid de komende vier weken groter en de financiële risico’s nemen daarmee aanzienlijk toe”, aldus organisator Thijs Rondhuis.

“De te nemen maatregelen zouden tenslotte zwaar hebben gedrukt op het profiel van onze wedstrijd. Met het weren van publiek en het moeten schrappen van veel van de geplande side-events blijven er onvoldoende argumenten over om van een Boels Ladies Tour te spreken waar we voor staan.”

De organisatie heeft met gemeenten, sponsors, teams, rensters en bonden nog naar de mogelijkheden gekeken voor een evenement in afgeslankte vorm, maar ook dat bleek onmogelijk.

Vorig jaar won Christine Majerus uit Luxemburg de Ladies Tour. De twee edities daarvoor was Annemiek van Vleuten de beste.