Ferrari-baas Elkann: pas in 2022 kunnen we weer aan winnen denken

Ferrari verwacht van het huidige Formule 1-seizoen niet veel meer. Pas in 2022 kan de Italiaanse renstal weer aan winnen denken, zei eigenaar John Elkann dinsdag.

“De realiteit is dat onze auto niet competitief is. Je hebt hem op de baan gezien en je zult hem weer zo gaan zien”, aldus Elkann in een interview met Gazzetta dello Sport. “Vandaag leggen we de basis om competitief te zijn en weer te winnen wanneer de regels in 2022 veranderen. Ik weet het zeker.”

De ingrijpende technische en sportieve regelwijzigingen die volgend jaar zouden plaatsvinden, zijn uitgesteld tot 2022 vanwege de Covid-19-pandemie, waardoor teams volgend jaar de auto’s van dit jaar blijven gebruiken. Elkann zegt dat de auto uit 2020 structurele zwakheden had die al een tijdje bestonden in aerodynamica en voertuigdynamica. De motor heeft aan vermogen verloren.

Ferrari is het oudste en meest succesvolle team in de Formule 1. Kimi Räikkönen bezorgde Ferrari in 2007 voor het laatst de wereldtitel. Na drie races staan coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel op de zevende en tiende plaats in de WK-stand. Mercedes won al zes jaar op rij de constructeurstitel en is hard op weg naar nummer zeven.

Elkann zegt dat de fans geduld moeten hebben en verwijst naar het tijdperk van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. Ook in de periode daarvoor stond Ferrari een tijd droog, aldus Elkann, die vertrouwen houdt in teambaas Mattia Binotto.