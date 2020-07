‘Geen paniek’ na virusuitbraak in Amerikaanse honkbalcompetitie

Een nachtmerrie? Nee, zo wil commissaris Rob Manfred van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB de virusuitbraak bij Miami Marlins niet noemen. “We hebben protocollen opgesteld die ervoor zorgen dat we kunnen doorgaan met spelen. We denken dat we de gezondheid kunnen waarborgen”, zei Manfred in een reactie op de uitbraak bij de Marlins, waar veertien spelers en stafleden positief hebben getest op het coronavirus.

Twee thuiswedstrijden van de club uit Miami tegen Baltimore Orioles gaan daarom niet door. Ook Philadelphia Phillies, dat het afgelopen week bij de start van de Major League drie keer opnam tegen de Marlins, kon maandag in afwachting van de testresultaten niet aantreden tegen New York Yankees.

“Nee, dit is geen nachtmerrie”, zegt Manfred. “We wisten dat er op een gegeven moment positieve testen zouden komen. Ik blijf optimistisch dat onze protocollen sterk genoeg zijn en dat we ook tijdens een uitbraak als nu door kunnen spelen en het seizoen kunnen afmaken.”

Lang niet iedereen deelt het optimisme van de competitieleider. “We gaan nu echt zien of de MLB de gezondheid van de spelers voorop stelt”, schreef David Price op Twitter. De pitcher van Los Angeles Dodgers had eerder al besloten om dit seizoen over te slaan. Price wil geen risico’s nemen. “Weet je nog dat Manfred zei dat alles draait om gezondheid? Een van de redenen dat ik nu thuiszit, is dat de gezondheid van de spelers dus juist niet op de eerste plaats staat.”

Dave Martinez, de manager van kampioen Washington Nationals, moet eind deze week met zijn ploeg naar Miami voor wedstrijden tegen de Marlins. “Ik zal eerlijk zijn: ik ben bang”, zegt Martinez, die vorig jaar een hartoperatie onderging. “Mijn zorgen zijn flink toegenomen. Hopelijk nemen ze de juiste beslissing over komend weekeinde.”