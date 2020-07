Groenewegen kan zich niet testen in Heistse Pijl

Wielrenner Dylan Groenewegen kan zich zaterdag niet laten zien in de Heistse Pijl. De eendaagse wedstrijd is afgelast vanwege de aangescherpte maatregelen tegen het coronavirus in de provincie Antwerpen. De topsprinter van Team Jumbo-Visma had juist die koers uitgekozen om zijn seizoen na de langdurige coronastop in wedstrijdverband weer op gang te brengen.

De Belgische organisatie bekijkt nog of de 49e editie van de Heistse Pijl later in het jaar nog kan worden verreden. Groenewegen won de wedstrijd in 2016.