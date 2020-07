Grossschartner wint eerste rit in Ronde van Burgos

De Oostenrijkse wielrenner Felix Grossschartner heeft de eerste etappe van de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. Na een rit over 157 kilometer, met veel wind, was de 26-jarige coureur van Bora-hansgrohe de sterkste in de heuvelachtige finale. Hij kwam alleen over de finish bij Mirador del Castillo in Burgos.

De Portugees João Almeida eindigde op 8 seconden als tweede, direct gevolgd door de Spanjaard Alejandro Valverde als nummer 3.

De vijfdaagse rittenkoers eindigt zaterdag. Op woensdag zijn waarschijnlijk de sprinters aan de beurt in een rit over 168 kilometer. De Colombiaan Iván Ramiro Sosa won de Ronde van Burgos in de afgelopen twee jaar.

Voor de start bij de kathedraal van Burgos verschenen de renners allemaal met mondmaskers op het podium vanwege het coronaprotocol. Ook moesten ze bij het tekenen van de presentielijst hun handen ontsmetten en werd bij de coureurs hun temperatuur opgemeten. De toeschouwers achter de dranghekken droegen eveneens mondkapjes

Na het beginsignaal ontstond al snel een kopgroep van vier man, onder wie Jetse Bol. De 30-jarige Nederlander rijdt voor Burgos-BH, de Spaanse wielerploeg die wordt ondersteund door de provincie en de gemeente Burgos. Het kwartet bouwde een voorsprong op van ruim 5 minuten, maar wist in de eindfase niet uit de greep van het peloton te blijven.

Na de hergroepering trachtte onder anderen de Belg Remco Evenepoel voor eigen succes te gaan, maar de diverse aanvalspogingen strandden. Tegen de demarrage van Grossschartner op de slotklim was echter niemand opgewassen. Hij bezorgde zijn ploeg alweer de zesde zege na de coronapauze.

Talent Gijs Leemreize liep tijdens een grote valpartij in het peloton fysieke schade op. De 20-jarige coureur van Jumbo-Visma, die onlangs een profcontract ondertekende, moest de strijd staken.