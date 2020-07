Haase is mobieler na ingreep maar ‘staat nog niet te trappelen’

Robin Haase heeft de coronapauze aangegrepen voor een knie-ingreep, die “goed heeft uitgepakt”. Hij voelt zich een stuk mobieler, zei hij na afloop van zijn eerste partij op de NK tennis in Amstelveen. Desondanks staat hij “nog niet te trappelen” om weer te beginnen op internationaal niveau.

Hij bood zichzelf aan als oppas, hielp door het hele land mee met de promotie van de tennissport en nam tijd voor puzzelen. Elf weken lang raakte de 33-jarige Haase geen racket aan. Maar omdat de nummer 170 van de wereld ook tijdens het dagelijkse leven hinder ondervond van zijn rechterknie, besloot hij de gedwongen pauze aan te grijpen voor iets nieuws: drie prikken waarbij bloedplasma uit een ander lichaamsdeel in zijn knie werd ingespoten.

“Ik heb dit nooit gedurfd tijdens het seizoen en ik kon altijd toch wel weer doorspelen”, aldus Haase, die dinsdagmiddag Alban Meuffels met 6-3 7-5 versloeg. “Ik wilde nooit het risico lopen er een maand uit te zijn. En zeker nu niet; als mijn ranking nog verder zou wegzakken, zou het alleen maar moeilijker worden. Nu was het eigenlijk een gratis probeersel.”

Een probeersel dat goed heeft uitgepakt. “Ik kan weer meer trainen en bepaalde dingen doen. Dit geeft mij weer mogelijkheden, want ik kan weer meer uren maken en heb de laatste weken echt weer intensief kunnen trainen. Een half jaar geleden was het echt de vraag hoelang ik het nog zou volhouden, al zeg ik altijd dat ik nog wel twee of drie jaar verder wil. Zonder corona was ik hier misschien nooit achter gekomen.”

Haase doet deze week mee aan de NK en wil in augustus ritme op gaan doen in competities en op een demonstratietoernooi in Duitsland. Toch staat hij nog niet te popelen om weer op de ATP-tour actief te zijn.

“We krijgen straks echt te maken met competitievervalsing, omdat ik wel mag reizen en een andere speler weer niet. Er klopt helemaal niets meer van. Het is een hele rare situatie voor iedereen en er wordt van alles geprobeerd. Maar je moet ook kijken naar het imago van het tennis en de gezondheid van de spelers. In een ideale wereld speel je alles of helemaal niets. Maar zoals het nu gaat, ben ik er geen fan van.”

Haase heeft het reizen ook niet gemist. “Ik mis wel de competitie, het spelen voor publiek, entertainment en het hebben van doelen”, aldus de Hagenaar. “Maar het leven van een tennisser is in een bepaald opzicht heel eenzaam en saai. Sommige mensen denken dat het glitter en glamour is. En ik moet zeggen dat plekken als Monte Carlo geweldige locaties zijn. Maar meestal komen wij ook niet verder dan de slaapkamer, Netflix en een boekje. De afgelopen maanden was het ook weleens lekker om een iets uit de koelkast te kunnen pakken.”

Op de NK is Haase als eerste geplaatst. Het toernooi is bedoeld om de Nederlandse top ritme op te laten doen voorafgaand aan de herstart van het internationale circuit.