Honkbalduel Philadelphia opnieuw wegens corona uitgesteld

De honkbalwedstrijd in de Amerikaanse profcompetitie tussen Philadelphia Phillies en New York Yankees gaat ook dinsdag niet door. Het is de tweede keer dat de wedstrijd wordt uitgesteld, uit vrees voor besmetting met het coronavirus van enkele spelers van Philadelphia Phillies. Ze zijn inmiddels getest, maar nog niet alle uitslagen daarvan zijn binnen.

The Yankees zijn inmiddels teruggegaan naar hun eigen stad, waar ze als alles volgens plan verloopt Philadelphia woensdag en donderdag ontvangen.

Kort na de hervatting van de competitie werden elf spelers en twee begeleiders van Miami Marlins positief getest op het coronavirus. Aangezien zij net tegen Philadelphia hadden gespeeld, moeten die spelers uit voorzorg nu ook worden gecontroleerd. Aan de hand van de uitslagen daarvan wordt besloten of ze weer kunnen spelen.