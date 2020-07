Na geschrapte toernooien in China ook geen tennis in Japan

In navolging van alle tennistoernooien die dit jaar in China op het programma stonden, is ook het WTA-toernooi van Tokio van de kalender geschrapt. De organisatie van het Pan Pacific Open zegt vanwege de coronapandemie niet de veiligheid te kunnen garanderen van alle betrokkenen. Het hardcourttoernooi, dat vorig jaar in Osaka werd gehouden en toen met de Japanse Naomi Osaka de ‘gedroomde’ winnares kreeg, was eerder al uitgesteld van september naar de eerste week van november.

Vorige week werden alle internationale tennistoernooien die dit jaar in China zouden worden gehouden, waaronder de WTA Finals, al afgelast. Nu ook het toernooi in Japan is geschrapt, staat dit jaar nog maar één evenement in Azië op het programma: begin oktober het Korea Open in Seoul.

Het seizoen wordt volgende week, na een onderbreking van bijna vijf maanden, hervat met een vrouwentoernooi in Palermo.