Tour 2021 week eerder in verband met OS Tokio

Op de dinsdag door de internationale wielerfederatie UCI gepubliceerde kalender voor 2021 is de Ronde van Frankrijk een week naar voren gehaald. De Tour begint op 26 juni. Dit heeft te maken met de verplaatsing van de Olympische Spelen van Tokio 2020, die nu wegens de coronacrisis in 2021 plaatsvinden.

De Tour wordt volgend jaar van 26 juni tot en met 18 juli gehouden. Daardoor zijn alle renners in de gelegenheid om ook in Tokio te verschijnen. De wegwedstrijden in Japan zijn op 24, 25 en 28 juli. De Olympische Spelen in het geheel zijn van 23 juli tot 8 augustus.

Of de start van de Ronde van Frankrijk daardoor nog in Kopenhagen plaatsvindt is twijfelachtig. De Deense hoofdstad organiseert rond die tijd ook vier wedstrijden van het Europees kampioenschap voetbal. Vermoedelijk vindt de Grand D├ępart een jaar later in Kopenhagen plaats.