Azië schrapt ook internationale badmintontoernooien

Vier grote internationale badmintontoernooien in Azië gaan in september niet door. Het Taiwan Open (1 tot en met 6 september), het Korea Open (8 tot en met 13 september), het China Open (15 tot en met 20 september) en het Japan Open (22 tot en met 27 september) zijn geschrapt vanwege het coronavirus.

“We zijn diep teleurgesteld dat we toernooien moeten annuleren, maar we zijn van mening dat het welzijn van alle betrokkenen op dit moment het belangrijkste is”, aldus Thomas Lund, bestuurder van de wereldbadmintonbond. “We delen de teleurstelling van velen over de wereld die uitkeken naar de herstart van het badminton, maar het kan nu nog niet.”

Een dag eerder werd al duidelijk dat ook bijna alle geplande tennistoernooien van dit jaar in Azië niet doorgaan.