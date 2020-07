Coach Serena Willams: US Open geen Amerikaans kampioenschap

De US Open mag geen veredeld Amerikaans kampioenschap worden. Dat stelt Patrick Mouratoglou, de coach van Serena Williams. Hij twijfelt aan de omstandigheden waaronder het grandslamtoernooi in New York moet gaan plaatsvinden.

“Hoe zit het met de Zuid-Amerikanen? Mogen ze nou wel of niet reizen? En hoe zit het met de AustraliĆ«rs? Je kunt toch geen grand slam organiseren dat meer op het nationale Amerikaanse kampioenschap lijkt?”, zegt de gerenommeerde coach een maand voor de beoogde startdatum.

“Er zijn op dit moment veel vragen die voor mij onbeantwoord blijven. En daardoor twijfel ik echt aan het doorgaan van de US Open. Als de USTA, de Amerikaanse tennisbond, die vragen goed kan beantwoorden, en ik begrijp dat het moeilijk is, heeft de US Open misschien een grotere kans om te worden gehouden.”

Mouratoglou verwacht ook grote problemen voor de weken na de US Open. Indien spelers na terugkomst uit de Verenigde Staten eerst twee weken in quarantaine moeten, dan kunnen zij mogelijk weer niet deelnemen aan de masterstoernooien van Madrid en Rome.

“Als ze Madrid en Rome niet kunnen spelen en in quarantaine moeten worden geplaatst, betekent dat dat ze twee weken in een appartement zitten vlak voordat ze een grand slam spelen op gravel. Dat klinkt een beetje gek.” Daarmee doelt Mouratoglou op Roland Garros, dat eind september al op de kalender staat.

De twijfel van Mouratoglou lijkt terecht, want op de deelnemerslijst van het WTA-toernooi van Cincinnati ontbreken veel topspeelsters. Het is de verwachting dat toppers ook afzien van deelname aan de US Open.