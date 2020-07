Monza laat geen publiek toe bij Formule 1-race

De Formule 1 blijft zeker de komende vijf races nog zonder publiek. Het circuit van Monza heeft verklaard dat de Grote Prijs van Italië van 4 tot en met 6 september “achter gesloten deuren, dus zonder toeschouwers” wordt verreden. Degenen die al een kaartje hadden gekocht, kunnen hun geld terugkrijgen.

De race op Monza is de achtste op de herziene kalender van de koningsklasse in de autosport, die door de coronapandemie pas in juli kon beginnen. Het management van de Formule 1 mikte erop dat bij deze race voor het eerst weer een beperkt aantal toeschouwers zou worden toegelaten, maar het circuit heeft nu te kennen gegeven dat de situatie rond het virus nog te onzeker is.

Mogelijk is bij de negende race, de Grote Prijs van Toscane op Mugello, weer wat publiek welkom, maar dat hangt af van wat de regionale autoriteiten beslissen. Voor de tiende race, de Grote Prijs van Rusland in Sotsji op 27 september, is de kaartverkoop al begonnen. De Formule 1 rekent er ook op dat fans weer aanwezig kunnen zijn bij de Grote Prijs van de Eifel op de Nürburgring (11 oktober) en de Grote Prijs van Portugal in Portimão (25 oktober).