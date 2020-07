Tokio 2021 overweegt minder toeschouwers toe te laten

Het is zeer goed mogelijk dat in 2021 bij de Olympische Spelen van Tokio slechts een beperkt aantal toeschouwers wordt toegelaten. Dat zegt Toshiro Muto, voorzitter van het organisatiecomité. Bij de Paralympics is dat mogelijk ook het geval.

Muto zei tegen de BBC er alles aan te doen het evenement te laten doorgaan, hoewel vooralsnog het coronavirus de wereld in de greep houdt. Het evenement, dat oorspronkelijk deze zomer zou plaatsvinden, wordt niet nog een keer uitgesteld. “2022 is geen optie”, aldus Muto.

Het evenement in zijn geheel achter gesloten deuren houden, zoals momenteel bij veel sportwedstrijden gebeurt, is volgens Muto voor Tokio 2021 niet aan de orde. “Het IOC is daar geen voorstander van. Er moet wel voldoende ruimte zijn voor social distancing.”