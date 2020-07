Topturnsters verder zonder coaches en programma

Voor topturnsters als Sanne Wevers en Eythora Thorsdottir is de weg naar de Olympische Spelen van Tokio woensdag opengebroken. Naar aanleiding van getuigenissen van diverse oud-turnsters over fysieke en geestelijke mishandeling door coaches besloot gymnastiekbond KNGU het topsportprogramma van de vrouwen stil te leggen. Bondscoach Gerben Wiersma en Vincent Wevers, vader en coach van olympisch kampioene Sanne Wevers, mogen de turnhal voorlopig niet in. “Met halve maatregelen verander je de cultuur niet”, verklaarde voorzitter Monique Kempff tijdens een persconferentie op sportcentrum Papendal.

In gang gezet door een mea culpa van turncoach Gerrit Beltman volgde de afgelopen dagen een reeks verklaringen van oud-turnsters waarin met name Wevers er niet best afkwam. Oud-turnster Joy Goedkoop verklaarde te zijn geschopt en geslagen in de tijd dat ze onder Wevers bij TON Almelo trainde. Ook Wiersma werd beticht van geestelijke mishandeling, terwijl ook misdragingen van coaches als Patrick Kiens, betrokken bij het olympisch traject, en Frank Louter weer werden benoemd. Louter kwam er eerder mee weg en is inmiddels al jaren als opleider in dienst bij TON Almelo.

De KNGU legt de gedragingen van Wevers en Wiersma voor aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR), terwijl een onafhankelijk onderzoeksteam zich over de wantoestanden buigt. Het resultaat wordt eind van het jaar verwacht. Tot die tijd mogen Wevers en Wiersma hun functie in ieder geval niet uitoefenen, kregen ze woensdagochtend te horen. Beiden wilden woensdag niet reageren.

De bond heeft een lastige keuze gemaakt. “Maar er moest recht worden gedaan aan de turnsters die de misstanden hebben moeten ondergaan. Dat heeft inderdaad grote consequenties voor de huidige selectie”, erkende technisch directeur Mark Meijer, die zijn vakantieadres in ItaliĆ« spoorslags had verlaten. “Met deze maatregel zeggen we iets over het functioneren van Gerben en Vincent, terwijl ik ook met andere coaches in gesprek ga. Alleen hebben we met hen geen arbeidsrechtelijke relatie en is het aan de clubs om besluiten te nemen.”

Concreet is dat Vincent Wevers niet meer welkom is in de turnhal om zijn dochters Sanne en Lieke, Vera van Pol en Naomi Visser te trainen en Wiersma niet bevoegd is een selectie voor het EK dit najaar samen te stellen. Meijer: “Er is ons alles aan gelegen de gevolgen voor de sporters te beperken. Het is een duivels dilemma. We moesten daadkracht tonen, maar willen ook de olympische ambitie van de turnsters vormgeven”