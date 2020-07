Wielrenner Gaviria spurt naar zege tweede etappe Burgos

Fernando Gaviria heeft de tweede etappe van de Ronde van Burgos gewonnen. De Colombiaanse wielrenner van UAE Team Emirates was oppermachtig in de massaspurt na een rit van 168 kilometer van Castrojeriz naar Villadiego.

De Fransman Arnaud Démare (Groupama) sprintte naar de tweede plaats, de Ier Sam Bennett (Deceuninck – Quick Step) finishte als derde. Pascal Eenkhoorn (Jumbo Visma) was de eerste Nederlander op de negende plaats.

Gaviria is een erkend topsprinter, maar zijn zege was toch verrassend omdat hij drie ploegmaten miste die hem konden ondersteunen in de koers. Sebastián Molano, Cristian Muñoz en Andrés Camilo Ardila, alle drie ook van Colombiaanse afkomst, gingen niet meer van start in de tweede rit, omdat zij contact hebben gehad met iemand die positief had getest op het coronavirus.

Molano, Muñoz en Ardila ondergingen de voorbije dagen twee testen. Die waren allemaal negatief. Team Emirates stuurde het drietal uit voorzorg toch naar huis omdat het contact met de besmette persoon afgelopen zaterdag was.