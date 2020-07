‘Zoals het er nu voor staat doet Bertens niet mee aan US Open’

Als de situatie rondom het coronavirus niet verbetert, reist Kiki Bertens niet af naar de Verenigde Staten. Dat betekent dat ze niet mee zal doen aan de US Open, die voor eind augustus op de kalender staat. Dat stelt Remko de Rijke, haar fysieke trainer en partner.

“Wij staan er nog hetzelfde in. Zoals het er nu voor staat, met deze voorwaarden en onder deze omstandigheden, gaan we niet”, aldus De Rijke. “Tenzij de komende weken voorwaarden ineens een stuk beter worden. Maar dan kan er niet meer worden ingeschreven.”

Bertens staat op de deelnemerslijst van het WTA-toernooi van Cincinnati. De helft van de mondiale top tien schreef zich niet in voor het voorbereidingstoernooi op de US Open. Het toernooi van Cincinnati wordt eenmalig op het complex van de US Open in New York gespeeld.

Ashleigh Barty en Simona Halep, de nummer 1 en 2 van de wereld, zagen af van inschrijving. Ook de namen van Bianca Andreescu, Naomi Osaka en Elina Svitolina ontbreken op de lijst.

Sommige speelsters moeten vanwege reisrestricties afzien van deelname aan de toernooien in de Verenigde Staten. Halep meldde zich eerder deze week af voor het WTA-toernooi van Palermo, dat maandag van start gaat. Het graveltoernooi op Siciliƫ is het eerste officiƫle internationale tennistoernooi sinds de coronapauze.

Bertens zei vorige maand al pas op het laatste moment te bepalen of zij afreist naar de Verenigde Staten, afhankelijk van wat andere speelsters doen en wat de situatie is met betrekking tot het coronavirus en de bijbehorende reisadviezen.

De deelnemerslijst voor de US Open wordt pas later bekend.