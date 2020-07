Evenepoel bergop de beste in Ronde van Burgos

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft de derde etappe van de Ronde van Burgos gewonnen. Het was een bergrit met aankomst op de Picón Blanco. Het betekende al de zesde overwinning voor de jonge renner van Deceuninck – Quick-Step in het vanwege het coronavirus onderbroken seizoen.

Een kleine 2 kilometer onder de top demarreerde Evenepoel uit een selecte groep met onder anderen de Nieuw-Zeelander George Bennett (Jumbo-Visma), Girowinnaar Richard Carapaz uit Ecuador en de Colombiaan Esteban Chaves. Bennett finishte als tweede, de Spanjaard Mikel Landa kwam als derde boven.

Evenepoel nam de leiderstrui over van de Oostenrijker Felix Grossschartner. “De buit is nog niet binnen”, zei hij na zijn sterke optreden. “Maar we zijn hier met een goed team en gaan deze leiderstrui verdedigen.” In het algemeen klassement heeft Evenepoel 18 seconden voorsprong op Bennett en 32 op Landa. Jetse Bol was de eerste Nederlander die de finish passeerde, ruim 2 minuten na de ritwinnaar. Er volgen nog een grotendeels vlakke rit en een bergrit.

Op de slotklim bleven Bennett en Chaves het langst in zijn spoor. “Het eerste doel vandaag was om geen tijd te verliezen en te blijven aanklampen”, vertelde Evenepoel. “Maar mijn ploegleider vond dat ik iets moest proberen. Hij zag dat ik er nog ‘fris’ uitzag. Het was een gok, maar als je niets probeert, kun je ook niet winnen.”