Formule 1-coureur Pérez heeft corona en mist Britse GP

De Mexicaanse Formule 1-coureur Sergio Pérez heeft positief getest op het coronavirus en mist de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De 30-jarige coureur van de renstal Racing Point legde in eerste instantie een test af die geen duidelijk resultaat opleverde. Uit de tweede test bleek dat Pérez de ziekte Covid-19 heeft, meldde de internationale autosportfederatie FIA. Hij is de eerste coureur uit de Formule 1 bij wie het coronavirus is aangetroffen.

De Mexicaan was na de eerste test uit voorzorg al in isolatie gezet. Het is nog onduidelijk wie hem dit weekeinde vervangt bij Racing Point. Volgens een woordvoerder van het team is de Mexicaan in Europa gebleven na de laatste GP, twee weken geleden in Hongarije.

Pérez staat in de WK-stand na drie races op de zesde plaats met 22 punten. De bolides van Racing Point behoren dankzij hun sterke Mercedes-motoren vooralsnog tot de subtop in de Formule 1.